Миронов Борис Сафронов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Миронов Сафрон Миронов
Мать: Евдокия
Бракосочетание
28.01.1840
Жена: Миронова Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Борисова
Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
14.01.1847
Дочь: Ксения Борисова
Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Миронов Иван Борисов
Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
07.07.1853
Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Дарья Борисова
Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
07.06.1863
Сын: Миронов Петр Борисов
Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Борисова
Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева
Смерть
Неизвестно