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Миронов Борис Сафронов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Миронов Сафрон Миронов

Мать: Евдокия

Бракосочетание
28.01.1840

Жена: Миронова Ксения Моисеева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Борисова

Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева

Рождение ребёнка
14.01.1847

Дочь: Ксения Борисова

Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Миронов Иван Борисов

Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева

Рождение ребёнка
07.07.1853

Сын: Миронов Гавриил Борисов

Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Миронов Борис Борисов

Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Дарья Борисова

Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева

Рождение ребёнка
1861

Сын: Миронов Степан Борисов

Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева

Рождение ребёнка
07.06.1863

Сын: Миронов Петр Борисов

Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Борисова

Мать ребёнка: Миронова Ксения Моисеева

Смерть
Неизвестно
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