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Гаврила Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

До 1899

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Прохор Димитриевич

Мать: Марфа Феодотова

Бракосочетание
02.11.1841

Жена: Елена Андреевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Домника Гавриловна

Мать ребёнка: Елена Андреевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Борщев Петр Гавриилович

Мать ребёнка: Феодора Стефановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Феодора Стефановна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Яков Гавриилович

Мать ребёнка: Феодора Стефановна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Исидор Гавриилович

Мать ребёнка: Феодора Стефановна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Феодора Стефановна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Феодосия Димитровна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Онисим Гавриилович

Мать ребёнка: Феодосия Димитровна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Борщев Филипп Гавриилович

Мать ребёнка: Феодосия Димитровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Димитровна

Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
До 1899
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