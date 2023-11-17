Гаврила Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиДо 1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Прохор Димитриевич
Мать: Марфа Феодотова
Бракосочетание
02.11.1841
Жена: Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Домника Гавриловна
Мать ребёнка: Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Феодора Стефановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Феодора Стефановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Яков Гавриилович
Мать ребёнка: Феодора Стефановна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Исидор Гавриилович
Мать ребёнка: Феодора Стефановна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Феодора Стефановна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Феодосия Димитровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Онисим Гавриилович
Мать ребёнка: Феодосия Димитровна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Борщев Филипп Гавриилович
Мать ребёнка: Феодосия Димитровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Димитровна
Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
До 1899