Борщев Филипп Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорщев Филипп Гавриилович

Борщев Филипп Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Гаврила Прохоров

Мать: Феодосия Димитровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Борщев Павел Филиппович

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Борщев Илья Филиппович

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Борщев Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Борщев Яков Филиппович

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Матрона Филипповна

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close