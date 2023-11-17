Борщев Филипп Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Гаврила Прохоров
Мать: Феодосия Димитровна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Матрона Филипповна
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Кирилловна
Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно