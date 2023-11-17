Онисим Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Гаврила Прохоров
Мать: Феодосия Димитровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Василий Онисимов
Мать ребёнка: Ефимия Терентьевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Яков Онисимов
Мать ребёнка: Ефимия Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Терентьевна
Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно