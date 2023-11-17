Онисим Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онисим Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Гаврила Прохоров

Мать: Феодосия Димитровна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Василий Онисимов

Мать ребёнка: Ефимия Терентьевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Яков Онисимов

Мать ребёнка: Ефимия Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно
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