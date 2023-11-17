Феодосия Димитровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Димитровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Рождение ребёнка
1873

Сын: Онисим Гавриилович

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Рождение ребёнка
1875

Сын: Борщев Филипп Гавриилович

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Прохоров

Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно
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