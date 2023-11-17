Феодосия Димитровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
1873
Сын: Онисим Гавриилович
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
1875
Сын: Борщев Филипп Гавриилович
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Прохоров
Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно