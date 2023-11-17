Феодора Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Борщев Петр Гавриилович

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Рождение ребёнка
1858

Сын: Яков Гавриилович

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Рождение ребёнка
1860

Сын: Исидор Гавриилович

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно
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