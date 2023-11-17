Феодора Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
1858
Сын: Яков Гавриилович
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
1860
Сын: Исидор Гавриилович
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно