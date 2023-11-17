Прохор Димитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Димитрий Андреевич
Мать: Соломония Емельянова
Бракосочетание
1804
Жена: Марфа Феодотова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ефим Прохоров
Мать ребёнка: Марфа Феодотова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Михей Прохоров
Мать ребёнка: Марфа Феодотова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Флор Прохоров
Мать ребёнка: Марфа Феодотова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пелагея Прохоровна
Мать ребёнка: Марфа Феодотова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Тимофей Прохоров
Мать ребёнка: Марфа Феодотова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Гаврила Прохоров
Мать ребёнка: Марфа Феодотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Феодотова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847