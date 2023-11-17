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Прохор Димитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Димитрий Андреевич

Мать: Соломония Емельянова

Бракосочетание
1804

Жена: Марфа Феодотова

Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ефим Прохоров

Мать ребёнка: Марфа Феодотова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Михей Прохоров

Мать ребёнка: Марфа Феодотова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Флор Прохоров

Мать ребёнка: Марфа Феодотова

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пелагея Прохоровна

Мать ребёнка: Марфа Феодотова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Тимофей Прохоров

Мать ребёнка: Марфа Феодотова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Гаврила Прохоров

Мать ребёнка: Марфа Феодотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Феодотова

Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
1847
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