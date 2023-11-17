Соломония Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломония Емельянова

Соломония Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1780

Муж: Димитрий Андреевич

Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Прохор Димитриевич

Отец ребёнка: Димитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Владимир Димитриевич

Отец ребёнка: Димитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Емельян Димитриевич

Отец ребёнка: Димитрий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Димитрий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, МАРТИНОВА
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close