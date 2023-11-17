Соломония Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1780
Муж: Димитрий Андреевич
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1785
Сын: Прохор Димитриевич
Отец ребёнка: Димитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Владимир Димитриевич
Отец ребёнка: Димитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Емельян Димитриевич
Отец ребёнка: Димитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Димитрий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, МАРТИНОВА
Смерть
Неизвестно