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Димитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Андрей Аврамов

Мать: Наталья Емельянова

Бракосочетание
1780

Жена: Соломония Емельянова

Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Прохор Димитриевич

Мать ребёнка: Соломония Емельянова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Владимир Димитриевич

Мать ребёнка: Соломония Емельянова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Архип Димитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Емельян Димитриевич

Мать ребёнка: Соломония Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Емельянова

Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
1797
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