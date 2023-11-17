Димитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Андрей Аврамов
Мать: Наталья Емельянова
Бракосочетание
1780
Жена: Соломония Емельянова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Прохор Димитриевич
Мать ребёнка: Соломония Емельянова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Владимир Димитриевич
Мать ребёнка: Соломония Емельянова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Архип Димитриевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Емельян Димитриевич
Мать ребёнка: Соломония Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Емельянова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1797