Наталья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Авакум Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Аврамов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Димитрий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Аврамов
Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно