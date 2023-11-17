Наталья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1714 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельян Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Авакум Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Аврамов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Димитрий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Аврамов

Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно
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