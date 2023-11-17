Архип Димитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Димитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Федот Архипович
Мать ребёнка: Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Онисим Архипович
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
1854