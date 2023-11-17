Архип Димитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхип Димитриевич

Архип Димитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.
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Дети

1820 г.р.
1827 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Димитрий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Федот Архипович

Мать ребёнка: Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Онисим Архипович

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
1854
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