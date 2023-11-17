Марфа Феодотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1804
Муж: Прохор Димитриевич
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ефим Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Димитриевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Михей Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Димитриевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Флор Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Димитриевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пелагея Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Димитриевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Тимофей Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Димитриевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Гаврила Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Димитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Димитриевич
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно