Марфа Феодотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Феодотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1804

Муж: Прохор Димитриевич

Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ефим Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Димитриевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Михей Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Димитриевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Флор Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Димитриевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пелагея Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Димитриевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Тимофей Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Димитриевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Гаврила Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Димитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Димитриевич

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ГОРБАЧЕВА
Смерть
Неизвестно
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