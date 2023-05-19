Дубенскова (Ащеулова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубенскова (Ащеулова) Анисья

Дубенскова (Ащеулова) Анисья

Место рождения

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ащеулов Яков

Мать: Ащеулова ?

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.04.1932

Дочь: Натекина Мария

Отец ребёнка: Дубенсков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубенсков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубенсков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лимикина Вера

Отец ребёнка: Дубенсков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубенсков Алексей

Отец ребёнка: Дубенсков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубенсков Федор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close