Дубенскова (Ащеулова) Анисья
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ащеулов Яков
Мать: Ащеулова ?
Рождение ребёнка
22.04.1932
Дочь: Натекина Мария
Отец ребёнка: Дубенсков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубенсков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубенсков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лимикина Вера
Отец ребёнка: Дубенсков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубенсков Алексей
Отец ребёнка: Дубенсков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубенсков Федор
Смерть
Неизвестно