Стригина (Дубенскова) Лидия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Стригина (Дубенскова) Лидия

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Дубенсков ФедорНеизвестно г.р.
Мать
Дубенскова (Ащеулова) Анисья1902 г.р.
Супруги
Стригин АлександрНеизвестно г.р.
Дети
Пономарёва (Стригина) ОльгаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубенсков Федор

Мать: Дубенскова (Ащеулова) Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стригин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарёва (Стригина) Ольга

Отец ребёнка: Стригин Александр

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