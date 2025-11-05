Стригина (Дубенскова) Лидия
женский, родилась Неизвестно
ОтецДубенсков ФедорНеизвестно г.р.
МатьДубенскова (Ащеулова) Анисья1902 г.р.
Супруги
Стригин АлександрНеизвестно г.р.
Дети
Пономарёва (Стригина) ОльгаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубенсков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стригин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарёва (Стригина) Ольга
Отец ребёнка: Стригин Александр