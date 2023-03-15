Ащеулова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ащеулов Яков

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ащеулов ?

Отец ребёнка: Ащеулов Яков

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ащеулов Егор

Отец ребёнка: Ащеулов Яков

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Дубенскова (Ащеулова) Анисья

Отец ребёнка: Ащеулов Яков

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Ащеулова) Ульяна

Отец ребёнка: Ащеулов Яков

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Ащеулова) Анастасия

Отец ребёнка: Ащеулов Яков

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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