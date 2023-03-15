Ащеулова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ащеулов Яков
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ащеулов ?
Отец ребёнка: Ащеулов Яков
Рождение ребёнка
1898
Сын: Ащеулов Егор
Отец ребёнка: Ащеулов Яков
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Дубенскова (Ащеулова) Анисья
Отец ребёнка: Ащеулов Яков
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Ащеулова) Ульяна
Отец ребёнка: Ащеулов Яков
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Ащеулова) Анастасия
Отец ребёнка: Ащеулов Яков
Смерть
Неизвестно