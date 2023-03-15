Дубенсков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубенсков Михаил
Мать: Дубенскова ?
Рождение ребёнка
22.04.1932
Дочь: Натекина Мария
Мать ребёнка: Дубенскова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубенскова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубенскова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лимикина Вера
Мать ребёнка: Дубенскова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубенсков Алексей
Мать ребёнка: Дубенскова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубенскова Анисья
Смерть
Неизвестно