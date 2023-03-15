Дубенсков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубенсков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1902 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубенсков Михаил

Мать: Дубенскова ?

Рождение ребёнка
22.04.1932

Дочь: Натекина Мария

Мать ребёнка: Дубенскова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубенскова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубенскова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лимикина Вера

Мать ребёнка: Дубенскова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубенсков Алексей

Мать ребёнка: Дубенскова Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубенскова Анисья

Смерть
Неизвестно
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