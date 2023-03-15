Ащеулов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Ащеулов Павел

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова ?

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ащеулов ?

Мать ребёнка: Ащеулова ?

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ащеулов Егор

Мать ребёнка: Ащеулова ?

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Дубенскова (Ащеулова) Анисья

Мать ребёнка: Ащеулова ?

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Ащеулова) Ульяна

Мать ребёнка: Ащеулова ?

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Ащеулова) Анастасия

Мать ребёнка: Ащеулова ?

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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