Ащеулов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Ащеулов Павел
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ащеулова ?
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ащеулов ?
Мать ребёнка: Ащеулова ?
Рождение ребёнка
1898
Сын: Ащеулов Егор
Мать ребёнка: Ащеулова ?
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Дубенскова (Ащеулова) Анисья
Мать ребёнка: Ащеулова ?
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Ащеулова) Ульяна
Мать ребёнка: Ащеулова ?
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Ащеулова) Анастасия
Мать ребёнка: Ащеулова ?
Смерть
Неизвестно