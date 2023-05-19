Иванов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Тимофей Иванович

Место рождения

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд

Дата рождения

10.02.1891

Дата смерти

03.10.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1891

Отец: Федосов Иван

Мать: неизв неизв

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Григорьевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Григорьевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Скрыто настройками приватности
Военная служба
С 1917 по 1921
Служил 126 арт. бригаде рядовым канониром
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Павла Тимофеевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Григорьевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Отдали в няньки в 9 лет еврейской семье. Перед войной около 1941 г евреи уехали в Нижний Новгород. Стали директорами заводов по наследству и они опекали Прасковью до глубокой старости
Рождение ребёнка
1923

Сын: Тимофеев Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Григорьевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Егоренков Семён Тимофеевич

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Григорьевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
На сайте Минобороны место рождения д. Подол Велижский район Смоленской области.
Рождение ребёнка
20.09.1932

Дочь: Тимофеева Зинаида Тимофеевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Григорьевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь
Вступление в колхоз
1932
Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Колхоз Новая Нива Октябрьского с/с Велижского района
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Тимофеева Маланья Тимофеевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Григорьевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Отбывание наказания
27.04.1937
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Бел-Бал Лаг НКВД
Арест
06.10.1937
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Велижский РО УНКВД Смоленской области. Дали 10 лет ИТЛ Есть версия, что его обвинили в связи с бандой, потому что братья его тещи Суклеты были как раз бандиты В этот день из Бельков забрал воронок ... Показать все
Осуждение
03.11.1937
10 лет ИТЛ по ст.10-58 Архивное дело 5745-с.
Отбывание наказания
03.11.1937
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
тюрьма г.Велижа. Книга памяти Смоленской области т.7
Реабилитация осужденного
26.11.2003
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
14.02.1940 Постановление УНКВД- обвинения сняты, решение Тройки отменить, из заключения освободить. Инициатор реабилитации до 1941г - общее собрание колхозников под руководством Дмитриевич Дмитриеви... Показать все
Вступление в партию
Неизвестно
Беспартийный
Место жительства
Неизвестно
Троюродный брат со Степаном Тимофеевым
Место жительства
Неизвестно
Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
С 1932г Колхозник. Колхоз Новая Нива Октябрьского сельского совета, Велижского района. Арест 10.10.1937. Осужден как Кулак Был хорошим хозяином. Высокого роста, хороший плотник
Работа или профессия
Неизвестно
Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Земледелец, плотник
Смерть
03.10.1939
Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Дед был глуховат. Работал на лесозаготовках. Оглох совсем. Был лагерный пункт №... Возможно, придавило деревом при валке. Из 25 человек, которых взяли из Бельков домой вернулся только 1 Ливон или Лио... Показать все
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