Иванов Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения10.02.1891
Дата смерти03.10.1939
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1891
Отец: Федосов Иван
Мать: неизв неизв
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Григорьевна
Скрыто настройками приватности
Военная служба
С 1917 по 1921
Служил 126 арт. бригаде рядовым канониром
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Павла Тимофеевна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Григорьевна
Отдали в няньки в 9 лет еврейской семье. Перед войной около 1941 г евреи уехали в Нижний Новгород. Стали директорами заводов по наследству и они опекали Прасковью до глубокой старости
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тимофеев Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Егоренков Семён Тимофеевич
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Григорьевна
На сайте Минобороны место рождения д. Подол Велижский район Смоленской области.
Рождение ребёнка
20.09.1932
Дочь: Тимофеева Зинаида Тимофеевна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Григорьевна
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь
Вступление в колхоз
1932
Колхоз Новая Нива Октябрьского с/с Велижского района
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Тимофеева Маланья Тимофеевна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Григорьевна
Отбывание наказания
27.04.1937
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Бел-Бал Лаг НКВД
Арест
06.10.1937
Велижский РО УНКВД Смоленской области. Дали 10 лет ИТЛ Есть версия, что его обвинили в связи с бандой, потому что братья его тещи Суклеты были как раз бандиты В этот день из Бельков забрал воронок ... Показать все
Осуждение
03.11.1937
10 лет ИТЛ по ст.10-58 Архивное дело 5745-с.
Отбывание наказания
03.11.1937
тюрьма г.Велижа. Книга памяти Смоленской области т.7
Реабилитация осужденного
26.11.2003
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
14.02.1940 Постановление УНКВД- обвинения сняты, решение Тройки отменить, из заключения освободить. Инициатор реабилитации до 1941г - общее собрание колхозников под руководством Дмитриевич Дмитриеви... Показать все
Вступление в партию
Неизвестно
Беспартийный
Место жительства
Неизвестно
Троюродный брат со Степаном Тимофеевым
Место жительства
Неизвестно
С 1932г Колхозник. Колхоз Новая Нива Октябрьского сельского совета, Велижского района. Арест 10.10.1937. Осужден как Кулак Был хорошим хозяином. Высокого роста, хороший плотник
Работа или профессия
Неизвестно
Земледелец, плотник
Смерть
03.10.1939
Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Дед был глуховат. Работал на лесозаготовках. Оглох совсем. Был лагерный пункт №... Возможно, придавило деревом при валке. Из 25 человек, которых взяли из Бельков домой вернулся только 1 Ливон или Лио... Показать все