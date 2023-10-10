Моломорко (Тимофеева) Феня (Федосия) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моломорко (Тимофеева) Феня (Федосия) Тимофеевна

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Место рождения

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд

Дата рождения

Вычислено 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1916

Отец: Иванов Тимофей Иванович

Мать: Иванова Евдокия Григорьевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение 1916г.- со слов Фени
Бракосочетание
До 1941

Муж: Моломорко Сысой Константинович

Подол, Чепельская волость, Велижский уезд
Отбывание наказания
С 1950 по 1952
Гнала самогонку. Осудили, посалили. Дочь родила в тюрьме.
Рождение ребёнка
09.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моломорко Сысой Константинович

Подол, Чепельская волость, Велижский уезд
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моломорко Иван Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Моломорко Иван Константинович

Место жительства
Неизвестно
Подол, Чепельская волость, Велижский уезд
В сенях стояли ручные жернова
Смерть
Неизвестно
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