Моломорко (Тимофеева) Феня (Федосия) Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1916
Рождение 1916г.- со слов Фени
Бракосочетание
До 1941
Отбывание наказания
С 1950 по 1952
Гнала самогонку. Осудили, посалили. Дочь родила в тюрьме.
Рождение ребёнка
09.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моломорко Сысой Константинович
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Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Моломорко Иван Константинович
Место жительства
Неизвестно
В сенях стояли ручные жернова
Смерть
Неизвестно