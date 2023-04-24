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Тимофеев Николай Тимофеевич

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Место рождения

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд

Дата рождения

1923

Дата смерти

02.04.1942

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Военная служба
Неизвестно
Ильино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Призыв- Ильинским РВК. Рядовой
Смерть
02.04.1942
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Лилова Гора, Братская могила 2 , захоронение 261285285
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