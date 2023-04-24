Тимофеев Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти02.04.1942
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
Ильино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Призыв- Ильинским РВК. Рядовой
Смерть
02.04.1942
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Лилова Гора, Братская могила 2 , захоронение 261285285