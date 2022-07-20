Тимофеев Николай Тимофеевич 1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофеев Николай Тимофеевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1923, Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд

умер 02.04.1942, Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Отец
Иванов Тимофей Иванович10.02.1891 г.р.
Мать
Иванова (Григорьева) Евдокия (Авдотья) Григорьевна1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Иванов Тимофей Иванович

Мать: Иванова (Григорьева) Евдокия (Авдотья) Григорьевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд

Военная служба
Неизвестно
Ильино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область

Призыв- Ильинским РВК. Рядовой

Смерть
02.04.1942
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Лилова Гора, Братская могила 2 , захоронение 261285285

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