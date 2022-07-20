Тимофеев Николай Тимофеевич
мужской, родился 1923, Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
умер 02.04.1942, Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
ОтецИванов Тимофей Иванович10.02.1891 г.р.
МатьИванова (Григорьева) Евдокия (Авдотья) Григорьевна1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Военная служба
Неизвестно
Ильино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.04.1942
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область