Иванова (Григорьева) Евдокия (Авдотья) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Григорьева) Евдокия (Авдотья) Григорьевна

Место рождения

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Григорий

Мать: Суклета Ивановна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь Самая старшая из всех детей
Рождение ребёнка
Около 1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Иванович

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Иванович

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Павла Тимофеевна

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Иванович

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Отдали в няньки в 9 лет еврейской семье. Перед войной около 1941 г евреи уехали в Нижний Новгород. Стали директорами заводов по наследству и они опекали Прасковью до глубокой старости
Рождение ребёнка
1923

Сын: Тимофеев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Иванович

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Егоренков Семён Тимофеевич

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Иванович

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
На сайте Минобороны место рождения д. Подол Велижский район Смоленской области.
Рождение ребёнка
20.09.1932

Дочь: Тимофеева Зинаида Тимофеевна

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Иванович

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Тимофеева Маланья Тимофеевна

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Иванович

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Смерть
Неизвестно
Полосы, Жарковский муниципальный район, Тверская область
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