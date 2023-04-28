Иванова (Григорьева) Евдокия (Авдотья) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Григорий
Мать: Суклета Ивановна
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь Самая старшая из всех детей
Рождение ребёнка
Около 1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Иванович
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Рождение ребёнка
1919
Дочь: Павла Тимофеевна
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Иванович
Отдали в няньки в 9 лет еврейской семье. Перед войной около 1941 г евреи уехали в Нижний Новгород. Стали директорами заводов по наследству и они опекали Прасковью до глубокой старости
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тимофеев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Егоренков Семён Тимофеевич
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Иванович
На сайте Минобороны место рождения д. Подол Велижский район Смоленской области.
Рождение ребёнка
20.09.1932
Дочь: Тимофеева Зинаида Тимофеевна
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Иванович
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Тимофеева Маланья Тимофеевна
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно
Полосы, Жарковский муниципальный район, Тверская область
смерть от тифа