Михеева (Тимофеева) Пелагея (Фёкла) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеева (Тимофеева) Пелагея (Фёкла) Тимофеевна

Михеева (Тимофеева) Пелагея (Фёкла) Тимофеевна

avatar

Место рождения

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Около 13.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Иванов Тимофей Иванович

Мать: Иванова Евдокия Григорьевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Трошанина Анна Меркурьевна

Отец ребёнка: Михеев Меркурий Васильевич

Богоявленское, Сычевский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Валентина Меркурьевна

Отец ребёнка: Михеев Меркурий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Меркурий Васильевич

Она очень не любила мужа Меркурия. Ее заставил отец (Тимофей)выйти замуж за него ( взял возжи даже). Тимофей и Василий были большие друзья. И Фёкла очень не любила свою дочь Анну, которая была похожа... Показать все
Смерть
Около 13.07.1946
Староселье, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Погибла от удара молнии с дочерью Валентиной Она очень любила дочь Валентину. И даже как то сказала, что готова умереть с ней. И так произошло. Влетела во время грозы шаровая молния и убила и Валю до... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close