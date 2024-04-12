Михеева (Тимофеева) Пелагея (Фёкла) Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиОколо 13.07.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Трошанина Анна Меркурьевна
Отец ребёнка: Михеев Меркурий Васильевич
Богоявленское, Сычевский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Валентина Меркурьевна
Отец ребёнка: Михеев Меркурий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Она очень не любила мужа Меркурия. Ее заставил отец (Тимофей)выйти замуж за него ( взял возжи даже). Тимофей и Василий были большие друзья. И Фёкла очень не любила свою дочь Анну, которая была похожа... Показать все
Смерть
Около 13.07.1946
Староселье, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Погибла от удара молнии с дочерью Валентиной Она очень любила дочь Валентину. И даже как то сказала, что готова умереть с ней. И так произошло. Влетела во время грозы шаровая молния и убила и Валю до... Показать все