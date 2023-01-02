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Федосов Иван

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Место рождения

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федос

Мать: не указана

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Федосова) неизв неизв

Место жительства
Неизвестно
Хороший хозяин.
Рождение ребёнка
10.02.1891

Сын: Иванов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: (Федосова) неизв неизв

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь
Рождение ребёнка
1893

Сын: Иванов Даниил Иванович

Мать ребёнка: (Федосова) неизв неизв

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Голунова (Иванова) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: (Федосова) неизв неизв

Рубеж, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Иванов Иван Иванович

Мать ребёнка: (Федосова) неизв неизв

Рубеж, Чепельская волость, Велижский уезд
Работа или профессия
До 1917
Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Имел 12-15 га своей земли и 17-18 га купил еще. Имел 4 лошади, 4-5 коров и молотилку. Имел мельницу. Семья состояла из 12 душ!!! Крестьянин- отходник
Смерть
До 1937

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