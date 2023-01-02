Федосов Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федос
Мать: не указана
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Федосова) неизв неизв
Место жительства
Неизвестно
Хороший хозяин.
Рождение ребёнка
10.02.1891
Мать ребёнка: (Федосова) неизв неизв
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: (Федосова) неизв неизв
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Голунова (Иванова) Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: (Федосова) неизв неизв
Рождение ребёнка
1899
Сын: Иванов Иван Иванович
Мать ребёнка: (Федосова) неизв неизв
Работа или профессия
До 1917
Имел 12-15 га своей земли и 17-18 га купил еще. Имел 4 лошади, 4-5 коров и молотилку. Имел мельницу. Семья состояла из 12 душ!!! Крестьянин- отходник
Смерть
До 1937