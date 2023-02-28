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Алябушев Игнатий Родионович

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Место рождения

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.12.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1863

Отец: Алябушев Родион Егорович

Мать: Алябушева Василиса Петровна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1884

Дочь: Бурикова Марфа Игнатьевна

Мать ребёнка: Алябушева Пелагея Калистратовна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Сын: Алябушев Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Алябушева Пелагея Калистратовна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1895

Сын: Алябушев Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: Алябушева Пелагея Калистратовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алябушев Константин Игнатьевич

Мать ребёнка: Алябушева Пелагея Калистратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алябушева Пелагея Калистратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Алябушева Пелагея Калистратовна

Работа или профессия
Неизвестно
распорядитель гостиницы на Александровской, 60 в г.Уфе
Работа или профессия
Неизвестно
Член ревизионной комиссии Уфимского отдела Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям
Смерть
Неизвестно
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