Алябушев Игнатий Родионович
Место рождения
Дата рождения18.12.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1863
Рождение ребёнка
30.06.1884
Дочь: Бурикова Марфа Игнатьевна
Мать ребёнка: Алябушева Пелагея Калистратовна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Алябушев Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Алябушева Пелагея Калистратовна
Рождение ребёнка
02.02.1895
Сын: Алябушев Алексей Игнатьевич
Мать ребёнка: Алябушева Пелагея Калистратовна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алябушев Константин Игнатьевич
Мать ребёнка: Алябушева Пелагея Калистратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Алябушева Пелагея Калистратовна
Работа или профессия
Неизвестно
распорядитель гостиницы на Александровской, 60 в г.Уфе
Работа или профессия
Неизвестно
Член ревизионной комиссии Уфимского отдела Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям
Смерть
Неизвестно