Алябушева Пелагея Калистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябушева Пелагея Калистратовна

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Место рождения

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.09.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1864

Отец: Кулыгин Калистрат Васильевич

Мать: Кулыгина Неонила Анфиногентовна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1884

Дочь: Бурикова Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: Алябушев Игнатий Родионович

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Сын: Алябушев Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Алябушев Игнатий Родионович

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1895

Сын: Алябушев Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Алябушев Игнатий Родионович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алябушев Игнатий Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алябушев Константин Игнатьевич

Отец ребёнка: Алябушев Игнатий Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Алябушев Игнатий Родионович

Смерть
Неизвестно
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