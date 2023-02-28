Алябушева Пелагея Калистратовна
Место рождения
Дата рождения25.09.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1864
Рождение ребёнка
30.06.1884
Дочь: Бурикова Марфа Игнатьевна
Отец ребёнка: Алябушев Игнатий Родионович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Алябушев Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Алябушев Игнатий Родионович
Рождение ребёнка
02.02.1895
Сын: Алябушев Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Алябушев Игнатий Родионович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алябушев Константин Игнатьевич
Отец ребёнка: Алябушев Игнатий Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Алябушев Игнатий Родионович
Смерть
Неизвестно