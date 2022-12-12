Алябушев Алексей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1895
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1895
Рождение ребёнка
15.11.1918
Дочь: Василькова Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Алябушева Валентина Петровна
Арест
С 15.11.1920 по 06.12.1921
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Вольск Саратовской области, ул. Володарского, д.31
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: Блокада
Похороны
Неизвестно