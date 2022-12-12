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Алябушев Алексей Игнатьевич

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.02.1895

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1895

Отец: Алябушев Игнатий Родионович

Мать: Алябушева Пелагея Калистратовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1918

Дочь: Василькова Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Алябушева Валентина Петровна

Арест
С 15.11.1920 по 06.12.1921
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
г. Вольск Саратовской области, ул. Володарского, д.31
Смерть
?.12.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Блокада
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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