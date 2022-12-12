село Байки, село Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Байки

Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
945Байки, село.при рч. Байке.10035244660794Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Заводов кожевенных 3, свечный 1, маслобойных 3. Лавок 8. Базары по вторникам. Ярмарки: 2 февраля, 29 мая, 8 н Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Байкинская волость
624. Байки, село бывшее государственное, при речке Байке, дворов 281, жителей 1348, волостное правление (уездный город в 110 верстах), церковь православная, 2 часовни, по Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Байкинская волость
9Байки, с. при реч. Байке, на почт. трак., церковь (постр. в 1822 году), 2 зем. шк., 12 бак. и 4 мануф. лав., х.-з. маг., вол. прав., зем. бол., почт. отдел., 5 мел., база Показать все 107366986995Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Караидельский район
520870Байкисело55°50'00"56°48'00"N-40-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Караидельский муниципальный район, Сельское поселение Байкинский сельсовет
80634416101с Байкисело
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