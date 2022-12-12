Байки
Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
945Байки, село.при рч. Байке.10035244660794Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Заводов кожевенных 3, свечный 1, маслобойных 3. Лавок 8. Базары по вторникам. Ярмарки: 2 февраля, 29 мая, 8 н Показать всеПоказать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
624. Байки, село бывшее государственное, при речке Байке, дворов 281, жителей 1348, волостное правление (уездный город в 110 верстах), церковь православная, 2 часовни, по Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
9Байки, с. при реч. Байке, на почт. трак., церковь (постр. в 1822 году), 2 зем. шк., 12 бак. и 4 мануф. лав., х.-з. маг., вол. прав., зем. бол., почт. отдел., 5 мел., база Показать все 107—366986995Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520870Байкисело55°50'00"56°48'00"N-40-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80634416101с Байкисело