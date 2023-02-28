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Алябушев Николай Игнатьевич

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Место рождения

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Алябушев Игнатий Родионович

Мать: Алябушева Пелагея Калистратовна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.02.1908

Жена: Алябушева Елена Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Семеновская церковь г. Уфа
Рождение ребёнка
11.12.1908

Сын: Алябушев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Алябушева Елена Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1910

Сын: Алябушев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Алябушева Елена Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
делопроизводитель врачебного отделения Уфы, коллежский секретарь
Смерть
Неизвестно
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