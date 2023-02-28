Алябушев Николай Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
15.02.1908
Жена: Алябушева Елена Ивановна
Семеновская церковь г. Уфа
Рождение ребёнка
11.12.1908
Сын: Алябушев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Алябушева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1910
Сын: Алябушев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Алябушева Елена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
делопроизводитель врачебного отделения Уфы, коллежский секретарь
Смерть
Неизвестно