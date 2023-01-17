Алябушева (Феденева) Василиса Петровна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Феденев Петр Егорович
Рождение ребёнка
?.05.1850
Сын: Алябушев Афанасий Родионович
Отец ребёнка: Алябушев Родион Егорович
Рождение ребёнка
18.12.1863
Сын: Алябушев Игнатий Родионович
Отец ребёнка: Алябушев Родион Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно