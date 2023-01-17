Алябушева (Феденева) Василиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлябушева (Феденева) Василиса Петровна

Алябушева (Феденева) Василиса Петровна

avatar

Место рождения

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Феденев Петр Егорович

Мать: Феденева Дарья Тимофеевна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.05.1850

Сын: Алябушев Афанасий Родионович

Отец ребёнка: Алябушев Родион Егорович

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1863

Сын: Алябушев Игнатий Родионович

Отец ребёнка: Алябушев Родион Егорович

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алябушев Родион Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close