Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна

Место рождения

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Абакумов Касьян Михайлович

Мать: Абакумова Степанида Ивановна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1885 ст.

Дочь: Кириллова (Горемыкина) Анна Ильинишна

Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Горемыкин Георгий Ильич

Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Горемыкина Наталья Ильинишна

Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1896

Дочь: Горемыкина Ирина Ильинишна

Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Горемыкина Прасковья Ильинишна

Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.10.1900

Дочь: Башаева (Горемыкина) Матрена Ильинишна

Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич

Рождение ребёнка
27.09.1903

Дочь: Пищугина (Горемыкина) Надежда Ильнишна

Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич

Рождение ребёнка
12.10.1987

Сын: Горемыкин Андрей Ильич

Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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