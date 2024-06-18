Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
24.10.1885 ст.
Дочь: Кириллова (Горемыкина) Анна Ильинишна
Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Горемыкина Наталья Ильинишна
Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич
Рождение ребёнка
04.05.1896
Дочь: Горемыкина Ирина Ильинишна
Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Горемыкина Прасковья Ильинишна
Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич
Рождение ребёнка
31.10.1900
Дочь: Башаева (Горемыкина) Матрена Ильинишна
Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич
Рождение ребёнка
27.09.1903
Дочь: Пищугина (Горемыкина) Надежда Ильнишна
Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич
Рождение ребёнка
12.10.1987
Отец ребёнка: Горемыкин Илья Власиевич
Смерть
Неизвестно