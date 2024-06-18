Пищугина (Горемыкина) Надежда Ильнишна 27.09.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПищугина (Горемыкина) Надежда Ильнишна

Пищугина (Горемыкина) Надежда Ильнишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1903

Дата смерти

21.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1903

Отец: Горемыкин Илья Власиевич

Мать: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищугин Василий Иванович

Рождение ребёнка
13.12.1923

Сын: Пишугин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пищугин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1928

Сын: Пищугин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1930

Сын: Пищугин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1933

Дочь: Пищугина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1941

Сын: Пищугин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Пищугин Василий Иванович

Смерть
21.01.1975

Мы используем куки для улучшения работы сайта.