Горемыкин Илья Власиевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
24.10.1885 ст.
Дочь: Кириллова (Горемыкина) Анна Ильинишна
Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Горемыкина Наталья Ильинишна
Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна
Рождение ребёнка
04.05.1896
Дочь: Горемыкина Ирина Ильинишна
Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Горемыкина Прасковья Ильинишна
Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна
Рождение ребёнка
31.10.1900
Дочь: Башаева (Горемыкина) Матрена Ильинишна
Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна
Рождение ребёнка
27.09.1903
Дочь: Пищугина (Горемыкина) Надежда Ильнишна
Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна
Рождение ребёнка
12.10.1987
Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна
Смерть
Неизвестно