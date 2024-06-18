Горемыкин Илья Власиевич 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГоремыкин Илья Власиевич

Горемыкин Илья Власиевич

Место рождения

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Горемыкин Влас Яковлевич

Мать: Горемыкина Марина Васильевна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1885 ст.

Дочь: Кириллова (Горемыкина) Анна Ильинишна

Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Горемыкин Георгий Ильич

Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Горемыкина Наталья Ильинишна

Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1896

Дочь: Горемыкина Ирина Ильинишна

Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Горемыкина Прасковья Ильинишна

Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.10.1900

Дочь: Башаева (Горемыкина) Матрена Ильинишна

Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна

Рождение ребёнка
27.09.1903

Дочь: Пищугина (Горемыкина) Надежда Ильнишна

Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна

Рождение ребёнка
12.10.1987

Сын: Горемыкин Андрей Ильич

Мать ребёнка: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.