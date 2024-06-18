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Абакумов Касьян Михайлович

Место рождения

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абакумов Михаил Михайлович

Мать: Абакумова Ирина

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абакумов Иван Касьянович

Мать ребёнка: Абакумова Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна

Мать ребёнка: Абакумова Степанида Ивановна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.04.1881

Сын: Абакумов Георгий Касьянович

Мать ребёнка: Абакумова Степанида Ивановна

Смерть
Неизвестно

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