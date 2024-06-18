Абакумов Касьян Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абакумов Михаил Михайлович
Мать: Абакумова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Абакумова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна
Мать ребёнка: Абакумова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
28.04.1881
Сын: Абакумов Георгий Касьянович
Мать ребёнка: Абакумова Степанида Ивановна
Смерть
Неизвестно