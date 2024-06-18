Абакумова Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абакумов Касьян Михайлович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна
Отец ребёнка: Абакумов Касьян Михайлович
Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.04.1881
Сын: Абакумов Георгий Касьянович
Отец ребёнка: Абакумов Касьян Михайлович
Смерть
Неизвестно