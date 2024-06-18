Абакумова Степанида Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Абакумова Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абакумов Иван Касьянович

Отец ребёнка: Абакумов Касьян Михайлович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна

Отец ребёнка: Абакумов Касьян Михайлович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.04.1881

Сын: Абакумов Георгий Касьянович

Отец ребёнка: Абакумов Касьян Михайлович

Смерть
Неизвестно

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