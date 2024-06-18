Кириллова (Горемыкина) Анна Ильинишна
Место рождения
Дата рождения24.10.1885 ст.
Дата смерти1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1885 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Александр Петрович
Отец ребёнка: Кириллов Петр Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кириллов Петр Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова (Кириллова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Кириллов Петр Митрофанович
Бракосочетание
01.11.1902
Смерть
1985