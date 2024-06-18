Кириллова (Горемыкина) Анна Ильинишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Горемыкина) Анна Ильинишна

Место рождения

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

24.10.1885 ст.

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1885 ст.

Отец: Горемыкин Илья Власиевич

Мать: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Александр Петрович

Отец ребёнка: Кириллов Петр Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кириллов Петр Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова (Кириллова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Кириллов Петр Митрофанович

Бракосочетание
01.11.1902

Муж: Кириллов Петр Митрофанович

Смерть
1985

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