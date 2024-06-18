Башаева (Горемыкина) Матрена Ильинишна 31.10.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Башаева (Горемыкина) Матрена Ильинишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1900

Дата смерти

21.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1900

Отец: Горемыкин Илья Власиевич

Мать: Горемыкина (Абакумова) Федосья Касьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башаева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Башаев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Башаева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Башаев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1932

Сын: Башаев Николай Иванович

Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.03.1935

Сын: Башаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Башаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1939

Сын: Башаев Константин Иванович

Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович

Смерть
21.01.1994

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