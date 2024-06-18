Башаева (Горемыкина) Матрена Ильинишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1900
Дата смерти21.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башаева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Башаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Башаева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1932
Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1935
Сын: Башаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Башаев Иван Иванович
Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1939
Сын: Башаев Константин Иванович
Отец ребёнка: Башаев Иван Иванович
Смерть
21.01.1994