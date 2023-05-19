Карпухина (Фёдорова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина (Фёдорова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Большая Званица, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

06.05.1916

Дата смерти

14.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1916

Отец: Фёдоров Иван

Мать: Фёдорова Пелагея

Большая Званица, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1942

Дочь: Вьюнова Лидия

Отец ребёнка: Карпухин Виктор Георгиевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Геннадий

Отец ребёнка: Карпухин Виктор Георгиевич

Кунинский, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпухин Виктор Георгиевич

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.06.1992
Москва, город федерального значения Москва