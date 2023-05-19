Карпухина (Фёдорова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.05.1916
Дата смерти14.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1916
Отец: Фёдоров Иван
Мать: Фёдорова Пелагея
Рождение ребёнка
14.05.1942
Дочь: Вьюнова Лидия
Отец ребёнка: Карпухин Виктор Георгиевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Геннадий
Отец ребёнка: Карпухин Виктор Георгиевич
Кунинский, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.06.1992