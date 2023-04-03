Фёдоров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1916

Дочь: Карпухина Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Фёдорова Пелагея

Большая Званица, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Фёдорова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Фёдорова Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
1945
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