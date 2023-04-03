Фёдоров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1916
Дочь: Карпухина Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Фёдорова Пелагея
Большая Званица, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Фёдорова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Фёдорова Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
1945