Фёдорова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1916
Дочь: Карпухина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Фёдоров Иван
Большая Званица, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Фёдоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Фёдоров Иван
Смерть
1948