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Карпухин Виктор Георгиевич

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Место рождения

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпухин Георгий Федотов

Мать: Карпухина Евдокия Григориева/Феодорова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.05.1942

Дочь: Вьюнова Лидия

Мать ребёнка: Карпухина Клавдия Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Геннадий

Мать ребёнка: Карпухина Клавдия Ивановна

Кунинский, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпухина Клавдия Ивановна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: атеросклеротический кардиосклероз
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