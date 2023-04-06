Карпухин Виктор Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1942
Дочь: Вьюнова Лидия
Мать ребёнка: Карпухина Клавдия Ивановна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Геннадий
Мать ребёнка: Карпухина Клавдия Ивановна
Кунинский, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: атеросклеротический кардиосклероз