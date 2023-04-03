Карпухин Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухин Геннадий

Место рождения

Кунинский, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпухин Виктор Георгиевич

Мать: Карпухина (Фёдорова) Клавдия Ивановна

Кунинский, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
переезд в 4-х комнатную квартиру
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: разрыв аневризмы

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