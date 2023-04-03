Карпухин Геннадий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
переезд в 4-х комнатную квартиру
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: разрыв аневризмы