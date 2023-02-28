Козлов Сергей Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти04.05.1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Ефимия Леонтиева
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Ефимия Леонтиева
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Марина Сергеева
Мать ребёнка: Ефимия Леонтиева
Рождение ребёнка
17.03.1797
Дочь: Дария Сергеева
Мать ребёнка: Ефимия Леонтиева
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Ефимия Леонтиева
Рождение ребёнка
1802
Сын: Козлов Яков Сергеев
Мать ребёнка: Ефимия Леонтиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Леонтиева
Смерть
04.05.1808