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Козлов Сергей Дмитриев

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1756

Дата смерти

04.05.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1784

Сын: Козлов Григорий Сергеев

Мать ребёнка: Ефимия Леонтиева

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1790

Сын: Козлов Аверьян Сергеев

Мать ребёнка: Ефимия Леонтиева

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Марина Сергеева

Мать ребёнка: Ефимия Леонтиева

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1797

Дочь: Дария Сергеева

Мать ребёнка: Ефимия Леонтиева

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1797

Сын: Козлов Терентий Сергеев

Мать ребёнка: Ефимия Леонтиева

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Козлов Яков Сергеев

Мать ребёнка: Ефимия Леонтиева

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Леонтиева

Смерть
04.05.1808
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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