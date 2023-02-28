Марина Сергеева
Место рождения
Дата рожденияДо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794
Отец: Козлов Сергей Дмитриев
Мать: Ефимия Леонтиева
Бракосочетание
24.10.1809
Муж: Иван Филимонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1813
Сын: Антон Иванов
Отец ребёнка: Иван Филимонов
Смерть
Неизвестно