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Марина Сергеева

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794

Отец: Козлов Сергей Дмитриев

Мать: Ефимия Леонтиева

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1809

Муж: Иван Филимонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1813

Сын: Антон Иванов

Отец ребёнка: Иван Филимонов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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