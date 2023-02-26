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Ефимия Леонтиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

10.12.1807

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Козлов Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Козлов Сергей Дмитриев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1790

Сын: Козлов Аверьян Сергеев

Отец ребёнка: Козлов Сергей Дмитриев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Марина Сергеева

Отец ребёнка: Козлов Сергей Дмитриев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1797

Дочь: Дария Сергеева

Отец ребёнка: Козлов Сергей Дмитриев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1797

Сын: Козлов Терентий Сергеев

Отец ребёнка: Козлов Сергей Дмитриев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Козлов Яков Сергеев

Отец ребёнка: Козлов Сергей Дмитриев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Сергей Дмитриев

Смерть
10.12.1807
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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