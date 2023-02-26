Ефимия Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти10.12.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Козлов Сергей Дмитриев
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Козлов Сергей Дмитриев
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Марина Сергеева
Отец ребёнка: Козлов Сергей Дмитриев
Рождение ребёнка
17.03.1797
Дочь: Дария Сергеева
Отец ребёнка: Козлов Сергей Дмитриев
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Козлов Сергей Дмитриев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Козлов Яков Сергеев
Отец ребёнка: Козлов Сергей Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1807