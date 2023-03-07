Козлов Григорий Сергеев
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Козлов Сергей Дмитриев
Мать: Ефимия Леонтиева
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Наталия Григорьева
Мать ребёнка: Козлова Матрона Тимофеева
Рождение ребёнка
13.07.1806
Дочь: Ефимия Григорьева
Мать ребёнка: Козлова Матрона Тимофеева
Военная служба
1806
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно