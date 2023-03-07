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Козлов Григорий Сергеев

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Козлов Сергей Дмитриев

Мать: Ефимия Леонтиева

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Наталия Григорьева

Мать ребёнка: Козлова Матрона Тимофеева

Рождение ребёнка
13.07.1806

Дочь: Ефимия Григорьева

Мать ребёнка: Козлова Матрона Тимофеева

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Военная служба
1806
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
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