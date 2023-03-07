Козлов Терентий Сергеев
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Козлов Сергей Дмитриев
Мать: Ефимия Леонтиева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Козлов Афиноген (Афанасий) Терентиев
Мать ребёнка: Козлова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Козлова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Козлова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Козлов Афанасий мл
Мать ребёнка: Козлова Матрона Иванова
Смерть
1847