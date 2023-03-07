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Козлов Терентий Сергеев

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1797

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Козлов Сергей Дмитриев

Мать: Ефимия Леонтиева

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Козлов Афиноген (Афанасий) Терентиев

Мать ребёнка: Козлова Матрона Иванова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Козлов Илья Терентиев

Мать ребёнка: Козлова Матрона Иванова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Козлов Матвей Терентиев

Мать ребёнка: Козлова Матрона Иванова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Козлов Афанасий мл

Мать ребёнка: Козлова Матрона Иванова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
1847
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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