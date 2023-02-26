Козлова Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Козлов Афиноген (Афанасий) Терентиев
Отец ребёнка: Козлов Терентий Сергеев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Козлов Терентий Сергеев
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Козлов Терентий Сергеев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Козлов Афанасий мл
Отец ребёнка: Козлов Терентий Сергеев
Смерть
Неизвестно