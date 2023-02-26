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Козлова Матрона Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Козлов Афиноген (Афанасий) Терентиев

Отец ребёнка: Козлов Терентий Сергеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Козлов Илья Терентиев

Отец ребёнка: Козлов Терентий Сергеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Козлов Матвей Терентиев

Отец ребёнка: Козлов Терентий Сергеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Козлов Афанасий мл

Отец ребёнка: Козлов Терентий Сергеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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