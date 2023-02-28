Козлов Яков Сергеев
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Козлов Сергей Дмитриев
Мать: Ефимия Леонтиева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ефросиния Яковлева
Мать ребёнка: Акилина Косьмина
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Акилина Косьмина
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Акилина Косьмина
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Акилина Косьмина
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Акилина Косьмина
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Акилина Косьмина
Смерть
1848