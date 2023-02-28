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Козлов Яков Сергеев

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1802

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Козлов Сергей Дмитриев

Мать: Ефимия Леонтиева

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ефросиния Яковлева

Мать ребёнка: Акилина Косьмина

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Козлов Владимир Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Косьмина

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Козлов Пантелей Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Косьмина

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Акилина Косьмина

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Козлов Филимон Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Косьмина

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Козлов Косьма Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Косьмина

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
1848
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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