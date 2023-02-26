Акилина Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Козлов Яков Сергеев
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Козлов Яков Сергеев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Козлов Яков Сергеев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Козлов Яков Сергеев
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Козлов Яков Сергеев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Козлов Яков Сергеев
Смерть
Неизвестно