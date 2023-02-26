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Акилина Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Козлов Яков Сергеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Козлов Владимир Яковлев

Отец ребёнка: Козлов Яков Сергеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Козлов Пантелей Яковлев

Отец ребёнка: Козлов Яков Сергеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Козлов Яков Сергеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Козлов Филимон Яковлев

Отец ребёнка: Козлов Яков Сергеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Козлов Косьма Яковлев

Отец ребёнка: Козлов Яков Сергеев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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