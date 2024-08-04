Друцкий-Соколинский Иван Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкий-Соколинский Иван Юрьевич

Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1570

Дата смерти

1649

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570

Отец: Друцкий-Соколинский Юрий Павлович

Мать: Друцкая-Соколинская (Волович) Александра Григорьевна

Орша, Оршанский район, Витебская область
(пол. Ян) Князь. Старший из 2 сыновей князя Юрия Павловича Друцкого-Соколинского. Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворин... Показать все
Работа или профессия
После 1595
Орша, Оршанский район, Витебская область
Польский вельможа, воевода Полоцкий, маршалок оршанский, маршалок сейма.
Бракосочетание
Около 1596

Жена: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Жена: София Рейовна
Рождение ребёнка
Около 1597

Сын: Друцкий-Соколинский Юрий

Мать ребёнка: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
(рус. Юрий, пол. Ежи) Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина, (первая ветвь) Ежи (Юрий), XXV колено от Рюрика, 10-6, по... Показать все
Рождение ребёнка
1599

Сын: Друцкий-Соколинский Станислав Иванович

Мать ребёнка: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина Цитата: "(первая ветвь) Станислав, XXV 11-6"
Рождение ребёнка
Около 1602

Сын: Друцкий-Соколинский Гиероним Ольбрахт Иванович

Мать ребёнка: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Гиероним Ольбрахт ?-1638, XXV 12-6, писарь земский орша... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1605

Дочь: Трубецкая (Друцкая-Соколинская) Елизавета (Эльжбета Гальшка) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Стародуб, Речь Посполитая. Княжна. Отец: Иван (Ян) Юрьевич Друцкой-Соколинский (1597—1649), маршалок оршанский — князь, польский вельможа, воевода Полоцкий, старший из 2 сыновей кн. Юрия Петровича Дру... Показать все
Место жительства
1606
Друцк, Толочинский район, Витебская область
Наследовал Друцкий замок в Друцком кнажестве на речке Друть.
Рождение ребёнка
Около 1607

Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Долгоруков Пётр Российская родословная книга. — С.-Петербург: Типография III Отделения Соб. Е.И.В. Канцелярии, 1854-1857. https://wiki2.org/ru/Друцкие-Соколинские
Смерть
1649
Орша, Оршанский район, Витебская область

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