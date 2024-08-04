Друцкий-Соколинский Иван Юрьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1570
Дата смерти1649
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1570
(пол. Ян) Князь. Старший из 2 сыновей князя Юрия Павловича Друцкого-Соколинского. Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворин... Показать все
Работа или профессия
После 1595
Польский вельможа, воевода Полоцкий, маршалок оршанский, маршалок сейма.
Бракосочетание
Около 1596
Жена: не указана
Жена: София Рейовна
Рождение ребёнка
Около 1597
Мать ребёнка: не указана
(рус. Юрий, пол. Ежи) Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина, (первая ветвь) Ежи (Юрий), XXV колено от Рюрика, 10-6, по... Показать все
Рождение ребёнка
1599
Сын: Друцкий-Соколинский Станислав Иванович
Мать ребёнка: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина Цитата: "(первая ветвь) Станислав, XXV 11-6"
Рождение ребёнка
Около 1602
Сын: Друцкий-Соколинский Гиероним Ольбрахт Иванович
Мать ребёнка: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Гиероним Ольбрахт ?-1638, XXV 12-6, писарь земский орша... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1605
Дочь: Трубецкая (Друцкая-Соколинская) Елизавета (Эльжбета Гальшка) Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Стародуб, Речь Посполитая. Княжна. Отец: Иван (Ян) Юрьевич Друцкой-Соколинский (1597—1649), маршалок оршанский — князь, польский вельможа, воевода Полоцкий, старший из 2 сыновей кн. Юрия Петровича Дру... Показать все
Место жительства
1606
Друцк, Толочинский район, Витебская область
Наследовал Друцкий замок в Друцком кнажестве на речке Друть.
Рождение ребёнка
Около 1607
Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Долгоруков Пётр Российская родословная книга. — С.-Петербург: Типография III Отделения Соб. Е.И.В. Канцелярии, 1854-1857. https://wiki2.org/ru/Друцкие-Соколинские
Смерть
1649